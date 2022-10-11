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Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi.

Yayınlanma: 07:16 - 11 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. (AA)

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