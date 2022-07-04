Ankara’da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgüte üye olmak ve yardım etmek’, ‘örgüt faaliyetleri kapsamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’, ‘kasten adam öldürmek’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarını işledikleri tespit edilen ve ‘Malatyalılar grubu’ olarak bilinen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri H.D., örgüt yöneticisi A.D., örgüt üyeleri C.D., H.C., T.U., C.Ş., A.F.D., A.D. ve G.Ö. ile örgüte yardım eden U.G., S.Ö., A.U. ve M.C. gözaltına alındı. Örgüt üyesi firari Y.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Operasyonda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 597 fişek, 37 adet yeşil reçeteli ilaç, kumardan kazanılan 26 bin lira, 22 adet sentetik hap ve 10 gram eroin ele geçirildi. (DHA)

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