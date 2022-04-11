Abone Ol

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Antalya'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 12:18 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki’nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Kapadokya’ya giden ABD’li turistleri taşıyan Osman Furtuna’ın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ankara'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı İlginizi Çekebilir Ankara'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster