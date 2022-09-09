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Antalya’da tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar yaşamını yitirdi. 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yapan Tarık Taşar'ın mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Yayınlanma: 10:38 - 09 Eylül 2022 Güncellenme:
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Antalya’da tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Muzaffer Ş’nin kullandığı tur otobüsü, Belek Mahallesi Turizm Caddesi’nde karşı yönden gelen Tarık Taşar (41) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Taşar ile otomobilde bulunan eşi Gül Taşar’ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taşar çiftinin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otobüs şoförü, polis ekibince gözaltına alındı. (DHA-AA)

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