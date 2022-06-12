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Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu

Samsun'da anten ayarlamak için evinin çatısına çıkan bir kişi ölü olarak bulundu.

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Anten ayarlamak için çıktığı çatıda ölü bulundu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Erişkin (39) anten ayarlamak için evlerinin çatısına çıktı Erişkin’den haber alamayan yakınları çatıya çıkıp baktıklarında sırt üstü yatar halde hareketsiz olarak buldu Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Murat Erişkin’in ölmüş olduğunu tespit etti. Erişkin’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. (İHA)

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