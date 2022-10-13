Apartman sakini hırsızla burun buruna geldi

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Tahsin Döner (36), evine girmek isteyen hırsızla daire kapısında burun buruna geldi. Döner, şüphelinin önce mahallede dolaştığını, oturduğu apartmana girdiğini fark edince de daire kapısını açtığını, bu sırada karşılaştıklarını söyledi.

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Yenimahalle’de oturan Tahsin Döner, 8 Ekim Cumartesi günü bir kişinin yarım saat boyunca mahallede dolaştığını, oturduğu apartmanın kapısından gelip geçtiğini fark etti. Şüpheli, bir süre sonra apartmandan çıkanların kapıyı açık bırakmasından yararlanarak içeri girdi.

Döner, hırsız olduğundan şüphelendiği kişinin binaya girdiğini fark edince dairesinin kapısını açtı. O sırada şüpheliyle burun buruna gelen Tahsin Döner, panikleyip koşarak apartmandan çıktığını söyledi. Şüphelinin kaçışı güvenlik kamera kayıtlarına da girdi. Görüntülerde, hırsız olduğu iddia edilen kişinin şapkasını düşürüp, kaçtığı görülüyor.

“KAPIYI AÇAR AÇMAZ KAÇTI”

Döner 9 yıldır aynı mahallede yaşadığını, tanımadığı birinin dolaştığını görünce dikkatini çektiğini söyledi. Tahsin Döner, “Çocuklarımla içeride oturuyorduk. Pencereden onu izliyorduk. Yarım saat boyunca sürekli gidip geliyordu kapının önünde. Hırsıza benziyordu. Apartmana girdiğini anladığımda kime geliyor diye kontrol edeyim derken, tam burada kapıda karşılaştık.

Apartmanın kapısı normalde kapalıydı ama, bir iki dakika önce iki misafir geldi. O da bunu fırsat bilerek girdi. Kapıyı açar açmaz kaçtı. Biraz da argo kelime kullanarak ‘hayırdır’ dedim. Ben tepki gösterince kaçtı. Ben de çıplak ayak peşine düştüm ama, nereye gittiğini zaten göremedim. Sonra da kamera kayıtlarına baktım, sokaktan kaçmış” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIM İLK DEFA YALNIZ YATAMADILAR”

Polis ekiplerini aradıklarını ancak, hırsızlık olmadığı için gelmediklerini belirterek, “Sizin gelmeniz gerekir dediler. Burası çıkmaz sokak olduğu ve bir de tenha bir yer olduğu için hırsızlar sürekli geliyor. İki küçük çocuğum var. İlk defa yalnız yatamadılar, korktular. Şimdi sürekli telefonla çocukları kontrol ediyorum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Bugün ben zarar görmedim ama, başkası zarar görebilir. Birilerinin zarar görmesini beklememek lazım” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Murat Can Erbek de, “Binadaki seslere tanık oldum. Pencereye çıktığımda da bir adam koşuyordu. Araçlara zarar verilmesi olayları oluyordu, 3-4 apartman birleşerek kamera taktırdık. Bu olaydan sonra tedirginiz” dedi. (DHA)

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