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Araç direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Araç direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Can Eltuğral (22) idaresindeki 28 RH 847 plakalı otomobil, Giresun-Dereli kara yolu Iklıkçı tüneli girişinde direğe çarptı.

Kazada araçta bulunan Gülsüm (89) ve Günay Eltuğral (66) ile Ceyhan Yavuz Yılmaz (15) yaralandı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gülsüm Eltuğral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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