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Aracına yapıştırdığı not görenleri gülümsetti

İstanbul’da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Yayınlanma: 11:05 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Eyüpsultan'dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki “acemi sürücü” yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, aracın arka kısmına “acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum” şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu. (İHA)

 

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