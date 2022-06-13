Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
Sivas'ın Hafik ilçesinde, arazide yıldırım isabet eden Ahmet Ünal (72) ile sürüsündeki 6 keçi öldü.
İlçeye bağlı Pusat köyünde arazide hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal ve keçilerine saat 13.30 sıralarında yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ünal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürüden 6 keçinin de öldüğü tespit edildi. Ahmet Ünal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.