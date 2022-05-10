Arnavutköy’deki ‘telefon’ kavgasında iki müşteri gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy'de iade etmek istedikleri cep telefonunu geri almayan mağaza çalışanlarıyla kavga eden iki müşteri, 'tehdit, hakaret ve kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alındı. E.G. ve B.G isimli iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Arnavutköy’de bir cep telefonu mağazasında yaşandı. İki hafta önce satın aldıkları ürünün değiştirilmesini isteyen müşteriler ile değişimi reddeden mağaza çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mağaza çalışanlarının şikayeti üzerine Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Mağazanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, E.G. ve B.G. isimli şüphelilere ulaştı.

Daha önce mağazadan aldıkları cep telefonunu iade etmek isteyen şüphelilerin, kullanılan ürünün iade alınamayacağını bildiren iş yeri yetkilisi ve çalışanlarına tehdit ve hakaret ederek saldırdığı tespiti yapıldı.

Şüpheliler E.G. ve B.G., 9 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ‘kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)