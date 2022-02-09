Aşırı yağışlara dayanamayan ağıl çöktü: 13 koyun öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle çöken ağılın altında kalan 120 koyundan 13'ü öldü, 10'unun ise bacakları kırıldı.

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Bolvadin kırsalında gece yarısı etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış, Gölbaşı Mahallesi Çiftlikler Kümeevleri mevkisinde, İlyas Çamlı’ya ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. 120 koyun, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı.

Çamlı’nın ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, hayvanlardan 13’ünün öldüğü belirlendi. Bacakları kırılan 10 koyun ise tedavi uygulanmak üzere götürüldü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. DHA

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