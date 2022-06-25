Astsubay, polis sevgilisini öldürüp intihar etti!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan, polis memuru sevgilisi Kübra Açarı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesinde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığında astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğünde polis memuru Kübra Açar’a ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan’ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan’ın, tabancayla Kübra Açara 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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