Avcılar’da genç kızların kedi kavgası!

Avcılar'da Türk ve yabancı iki grup genç kız arasında kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen kavgada taraflar güçlükle ayrıldı. Kavganın parktaki sokak kedisi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kavga, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Türk ve yabancı uyruklu genç kızların arasındaki kavgaya zaman zaman erkekler de karıştı. Kavga araya girenler tarafından sona erdirildi.

Çalıştığı iş yerinin önündeki kavganın sesini duyunca kapıya çıkıp ne olduğunu anlamak istediğini belirten Helin Avşar, “Olanları uzaktan izledim. 2 Suriyeli kız ile daha sonra 6-7 kişilik grubun birbirlerine saldırdığını gördüm” dedi.



KAVGAYI AYIRAN GENÇ KIZ: NEDEN KEDİ YAVRUSU

Kavga eden tarafları ayıran mağaza çalışanı Oya Güneş, bağırma sesleri üzerine dışarı çıkınca ortalığın karışmış olduğunu gördüğünü söyledi. Kavgaya müdahale eden kişilerden biri olduğunu belirten Güneş şunları anlattı:

“17-18 yaşındaki Suriyeli iki kız, Türk kızlara saldırıyorlar. Taraflar, saç saça, baş başa kavga ediyorlardı. Ne olup bittiğini öğrenmeye başladım. Öğrenince de müdahale ettim. Esenyurt’ta oturan Suriyeli iki kız, aşağıdaki Halide Edip Adıvar Parkı’nda gördükleri yavru kediyi alıp çantalarına koyup kendilerince sahiplenmişler.

Bunu gören iki Türk kızı kedi yavrusunu kesmek için götürdüklerini öne sürerek karşı çıkmışlar. Kedileri çok sevdiğim için hemen müdahil oldum. Biraz yukarıda bir daha birbirlerine girmişlerdi. Araya girdim kediyi aldım. Kızlardan biri kediyi koltuğunun altına almış bir taraftan küfrediyor, diğer taraftan kavga ediyorlardı. Onları ayırdım. Zabıta ve polisler geldi, onları aldı.” DHA

İlginizi Çekebilir Trafikte tekme tokat yol verme kavgası!