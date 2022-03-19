Abone Ol

Avcılar’da kararsız sürücü bariyere çarptı

Avcılar'da sürücünün hangi yola gideceği konusunda kararsız kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil yön uyarı tabelasına çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

Yayınlanma: 09:31 - 19 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, saat 02.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. Yan yoldan gelen 34 ZJ 1920 otomobilin sürücüsü yan yola devam ile D-100 karayoluna çıkma konusunda kararsız kaldı.

Sürücü bir türlü karar vererek direksiyonu çevirmeyince otomobil, yön uyarı tabelasına vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Ölen veya yaralanan olmayan kazada, polislerin gerekli tespitleri yapması ardından hasar gören otomobil bariyerlerden çekildi. DHA

İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi İlginizi Çekebilir İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
D-100 istanbul kaza otomobil