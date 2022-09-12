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Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

Şanlıurfa'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 12:27 - 12 Eylül 2022 Güncellenme:
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Akçakale ilçesi Günören Mahallesi’nde sabah saatlerinde evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ’a, iddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.

Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba-oğula sopa ile saldırdı.

Şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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