Baba ve oğlu yıkmak istedikleri evin altında kaldı!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yıkmak istedikleri evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mehmet Kaya ile oğlu Sadi Kaya yaralandı.

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Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesinde Mehmet Kaya ile oğlu Sadi Kaya, kendilerine ait kullanılmayan eski köy evini yıkarken çatının bir bölümü çöktü. Baba ve oğlu, enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Mehmet Kaya ile Said Kaya, Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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