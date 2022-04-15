Babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşını vurdu
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk babasının tüfeğiyle oynarken tüfeğin birden ateş alması sonucu 16 yaşındaki arkadaşını karnından vurarak yaraladı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde C.I. (16) ile H.T. (14), H.T.’nin babası A.T.’ye ait evde bulundukları sırada H.T. babasının av tüfeğini buldu.
Tüfeğin boş olduğunu düşünen H.T.’nin tetiğe basmasıyla tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı C.I.’nın karın bölgesine isabet ederken, sesi duyan ev halkı durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.I., Akhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan C.I.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olay sonrası karakola götürülen H.T., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (İHA)