Haberler - Günün İçinden

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını aracın önüne attı

Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını aracın önüne attı

Olay 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.’nın kullandığı 38 ADG 349 plakalı aracın önüne atladığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

Suriyeli dehşet saçtı! Öldürüp gömmüş İlginizi Çekebilir Suriyeli dehşet saçtı! Öldürüp gömmüş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
hamile Mersin Nevşehir Polis Sağlık sosyal medya Suriye