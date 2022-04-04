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Batman’da erkek dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Batman’da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini 11 yerden bıçakladı. Kadın, ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

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Batman’da erkek dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Olay, Batman Meydan Mahallesi Şemsiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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