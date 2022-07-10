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Bayram günü kardeş cinayeti

Kocaeli’de bayram günü iki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. 39 yaşındaki şahıs, 3 çocuk babası ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Bayram günü kardeş cinayeti

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi’nde meydana geldi.

Miras sebebiyle küs olan Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) aynı sebeple bayram günü tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu.

Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3’er çocukları olduğu öğrenildi. (İHA)

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