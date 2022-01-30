Besici ailenin 350 küçükbaş hayvanı öldü

Adana’nın Feke ilçesinde besicilik yapan ailenin 480 küçükbaş hayvanından 350'si iddiaya göre soğuk ve susuzluktan hastalanıp öldü.

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Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi’nde besicilik yapan 7 çocuklu Nezahat-Cumali Şengün çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle ahırda tuttukları küçükbaş hayvanlarının ölümleriyle şok oldu.

“SOĞUK VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜLER”

480 küçükbaş hayvanından 350’sinin öldüğünü söyleyen Nezahat Şengün, “5-6 veteriner hekimle görüştüm, dedikleri ilaçları da kullandım, hiçbir faydası olmadı. Yapacak hiçbir çarem kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Hayvanlarım soğuktan ve susuzluktan dolayı öldü. Köyümüzde hâlâ kar yağışı devam ediyor” dedi.

Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin telef olan hayvanlardan numune alıp incelemeye götürdükleri belirtildi.