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Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara çarptığı kaza kamerada

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. Otobüsün yol kenarındaki kayalık alana çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayınlanma: 09:00 - 22 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana çarpıyor. (İHA)

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