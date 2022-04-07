Sokağa çıktı, önüne geleni bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Bir kişiyi boğazından bir kişiyi göğsünden 3 kişiyi de sırtından bıçaklayan gözü dönmüş şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Z.V.P. (21) isimli kişi, iddiaya göre yoldan geçen vatandaşlardan para istedi. Esnaflardan da para isteyen genç son girdiği dükkandan da reddedilince bıçağını çıkartarak dükkandaki bütün müşterilere çıkması gerektiğini söyledi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Dükkan sahibi ile sözlü münakaşa yaşayan gözü dönmüş şahıs bir anda dükkan sahibi A.G.’yi boğazından bıçakladı.

VATANDAŞLARA DA SALDIRDI

Dükkanda çalışan bir başka kişi olan A.G.’yi de göğsünden bıçaklayan saldırgan dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı. Esnafların sopa ile müdahale etmek istediği şüpheli daha sonra Y.D., M.K. ve A.T.’yi de bıçaklayarak kaçmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin kısa süre içerisinde müdahale ettiği şüpheli Z.V.P. ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir polis ise kargaşa sırasında elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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