Binadan düşen pencereden kıl payı kurtuldu
İstanbul Bağcılar'da binanın penceresi çerçevesiyle kaldırıma düştü. Oradan geçen bir kişi, önüne düşen pencereden kıl payı kurtuldu.
Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde 5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu.
Şans eseri kafasını sıyırıp ayaklarının hemen yanına pencere düşen kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından kıyafetlerine gelen tozları temizleyerek, yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)