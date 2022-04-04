Bodrum taksilerinde indi bindi ücreti 30 TL oldu
Turizmin en hareketli destinasyonlarından Bodrum'da taksi ücretlerine yüzde 40 zam geldi. İndi-bindi olarak tabir edilen en kısa mesafe ücreti 30 TL oldu.
Ege’nin gözde tatil beldelerinden Bodrum'da taksi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Fiyat listeleri taksi durakları tarafından güncellendi.
Zam nedeniyle Bodrum'da taksimetreler güncellenmeye başladı. Güncellemenin yapıldığı Bodrum Şoförler Odası önünde taksi yoğunluğu dikkat çekti. Son gelen zamla birlikte en kısa mesafe 30 TL oldu.