Bodrum’da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya'nın (43) trafikte darbedildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Engin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 24 Mart Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, evli ve 2 çocuk annesi muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı. O sırada Tekinkaya’nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Y., Tekinkaya’nın yola çıkması için kornaya bastı.

Tekinkaya’nın aracında yolcu olan oğlu Efe Tekinkaya (18) otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi. Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Y. otomobiliyle, Tekinkaya’nın aracının önünü kesti.

Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Y. ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Y.’nin aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Y., Tekinkaya’yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Hastaneye giden Tekinkaya’nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Y. hakkında polise şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Engin Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. (DHA)