Bodrum’da restorancılar arasında duvar örme kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde sahilde ki iki restoran arasında duvar örme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar konuştu 4 kişi yaralandı, iki kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi liman bölgesindeki sahilde iki restoran çalışanları arasında yaklaşık bir aydır süren duvar örme tartışması dün akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. Sözlü tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada gece karanlığında silah çeken birileri karşı tarafa ateş açtı. Silahlı çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bacaklarından yaralanan 4 kişiden 2’si özel bir hastaneye 2'si ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonra kaçan iki kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili altı kişinin ifadesine başvurdu.

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