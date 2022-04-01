Bodrum’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Çarşı Mahallesi’ndeki ana caddede çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki işletme çalışanları arasında önce sözlü ardından tekme tokatlı kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine diğer çalışanlarda kavgaya karıştı. Kavga anında Savaş K. belindeki tabancayı çıkartıp Ömer N.'e ateş etti. Sırtından ve bacağından yaralandığı belirtilen Ömer N. ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yarına çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Kavga sonrası Savaş K. olayda kullanılan ruhsatız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayın görgü tanıklarında N.A. “Bir grup kavga ediyordu, ardından birisi silahını çıkardığı ateş edip diğerini vurdu, hemen yanımdaydı, ben de silahlı olana sarıldım yapma dedim, elini tuttum, daha çok ateş edebilirdi, sonra yaralı yere düştü, mermilerin ayağına ve sırtına geldiğini öğrendik” diye konuştu.

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