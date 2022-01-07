Bodrum’daki sosyal medya tartışması cinayetinde 5 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan ve Günay Durmaz'ın yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 6 Ocak saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, dışarıda buluştu. Günay Durmaz, Veysel K. (18) ile Feryat B., Cafer Y., Yusuf K., Muhammet Bo. ve Erdem E. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Günay Durmaz karın boşluğundan, Veysel K. ise karnından bıçaklandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Veysel K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince, Feryat B., Cafer Y., Muhammet B., Erdem E. ve Yusuf K. yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.

KAZA YAPTIĞI ARABANIN HASARINI ÖDEMEMİŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin ifadesine başvurdu. Bu kapsamda, Veysel K.’nın geçen günlerde Feryat B.’nin arabasını izinsiz aldığı ve aynı gün kaza yaptığı öğrenildi. Daha sonra ikili arasında hasarın karşılanmasına yönelik tartışma çıktığı bildirildi. Feryat B.’nin arabasının hasarını karşılamasını söylediği ancak Veysel K.’nın para vermediği belirtildi. Sosyal medya üzerinde birbirlerine hakaret eden ikilinin olay günü konuşmak için buluştuğu öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak şüpheliler adliyeye giriş yaptı. Feryat B., kardeşi Muhammet B., Cafer Y., Erdem E. ve Yusuf K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA