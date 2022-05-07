Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti
Yalova'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve bir çocuk babası Volkan Bozkuş (35) yaşamını yitirdi.
Bağlarbaşı Mahallesinde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuşun boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuşun cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)