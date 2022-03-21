Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazada 16 yaralıdan 12’si taburcu oldu

Bolu Dağı Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında, yoğun bakımda tedavisi süren 8 aylık bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralıların 12'si taburcu edilirken, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

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Bolu Dağı Tüneli’nde geçen cumartesi günü meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanan 31 kişiden 17’si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen cumartesi gecesi hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bir bebeğin ise durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralılardan 12’si taburcu edilirken, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazaya karışan 18 araç sürücüsünün, kusur oranlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında kazaya karışan araç sürücülerinin kusurları incelenecek ve yargılama süreci başlayacak.

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