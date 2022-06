Boşanan çift için bir araya gelmişlerdi: Kan döküldü

İstanbul'da ayrılmak isteyen ve aralarında anlaşmazlık bulunan çiftin, bir araya gelen aileleri arasında çatışma çıktı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Kervansaray Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, nikahsız yaşayan Aydın A. ile Zeynep C., arasında şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Zeynep C. eşinden ayrılmak istiyordu. İkili arasında yaşanan sorunu konuşmak için cadde üzerindeki bir iş yerinde buluşma kararı alındı. İddiaya göre, Aydın A. ve Zeynep C.'nin akrabaları arasında görüşme sırasında sorun yaşandı.

GERGİNLİK SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Taraflar arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce, silahlar çekildi. İki taraf arasında yaşanan silahlı kavgada Şahabetin A., Mekan C., ve Soner C. yaralandı. Başından vurulan Şahabettin A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Polis ekipleri yaşanan silahlı kavganın ardından, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ozan A., Aydın A., Şakir A., Bahattin A. ile karşı taraftan Zeynep C., Maşallah C., Niyazi C., Sümer C., Hayrettin C., Ozan C. ve Hatip C. emniyete götürüldü. Üst araması yapılan şüphelilerin ikisinde tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Yaralı 2 isim hakkında da gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı