Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çalışlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nail S. boşanma aşamasındaki eşi Esma S.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Söke'nin Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan boşanma aşamasındaki Esma-Nail S. çifti bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeği alan Nail S. eşine art arda ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuları jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi.

TUTUKLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Nail S.'yi gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralı Esma S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Esma S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan jandarmadaki işlemleri tamamlanan Nail S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.