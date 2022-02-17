Bostancı Kavşağı’ndaki çalışma Pazartesi bitiyor

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, neredeyse günün her saati trafik sıkışıklığı yaşanan D-100 Karayolu ( E-5) Bostancı kavşağında İBB tarafından başlatılan çalışma 21 Şubat Pazartesi günü bitiyor.

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İBB, Bostancı ile Kayışdağı'nı kesintisiz şekilde birbirine bağlayan alt geçit çalışmasının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Aralık ayında başlayan çalışma kesintisiz şekilde sürdü. Kartal-Harem ve Harem-Kartal istikametinde yürütülen imalatlar tamamlandı. Bu süre içinde servis yolundan sağlanan D-100 ( E-5) Karayolu trafiği Pazartesi itibariyle normal güzergâhına alınacak. Kadıköy-Maltepe arasında karşılıklı yaşanan trafik yoğunluğu azalacak.”

Alt geçit ve yan yolun tamamlanmasıyla Bostancı ve Kayışdağı arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Açıklamada D-100 karayolu Bostancı ve Küçükyalı kavşaklarında trafik yoğunluğunda gözle görülür bir azalma beklendiği belirtildi.

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