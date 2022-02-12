Buca Çevik Bir Meydanı’nın ismi, Demokrasi Meydanı oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca Çevik Bir Meydanı'nın isminin Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi nedeniyle düzenlenen törende; İzmir'in demokrasiyi önemseyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Demokrasiye engel olan, demokrasinin önüne set koyan birinin ismi bir meydana yakışmıyordu. Hayırlı olsun" dedi.

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AKP Buca İlçe Başkanlığı, Buca Çevik Bir Meydanı’nın isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AKP ve MHP grubunun verdiği önerge ile Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi sonrası ‘Demokrasi Şöleni’ adıyla bir buluşma gerçekleştirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda Bucalı vatandaş da yer aldı.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Milletvekili Hamza Dağ, İzmir ve Buca’nın bugüne kadar demokrasiyle anılmış, demokrasiyi özümsemiş bir şehir olduğunu ifade etti.

AKP’li Dağ, şöyle konuştu:

* Demokrasiye engel olan, demokrasinin önüne set koyan birinin ismi bir meydana yakışmıyordu. O general 28 Şubat sürecinin en önde gelen aktörlerinden biriydi. Ülkemizde askeri ve yargı vesayetini, her türlü darbe girişimini bertaraf etmiş bir parti olarak bu durum bizi memnun etmiyordu.

* Hem Buca hem de Büyükşehir Belediye Meclislerinde çoğunluğumuz yoktu. Belediye meclis üyelerimizin, teşkilatımızın uzun uğraşısı meyvesini verdi.

* Meydanın adı ‘Demokrasi Meydanı’ olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle bu karar geçti.

* Demokrasinin sözde değil özde olduğunu gösterdikleri için önergeyi veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.

Meydanın resmi adının değiştiğini, fiiliyatta da değişmesinin Bucalıların emeğiyle mümkün olacağını anlatan Dağ, “Bucalılar, inanıyorum ki bu meydanı Demokrasi Meydanı olarak anarak bunu fiiliyatta da hayata geçirecekler. Tarihte de İzmir demokrasiyi önemseyen bir şehirdir. Demokrat Parti de 1980 ihtilalinden sonra ANAP ve Doğruyol Partisi’ne verilen desteklerle de şehrin demokrasiye bağlılığı kendini göstermiştir” diye konuştu. DHA