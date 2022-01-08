Haberler - Günün İçinden

Camdan çıkan yolcu görenleri şaşkına çevirdi!

Üsküdar D-100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yayınlanma: 11:16 - 08 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu’nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ters şeritte ölüme böyle davetiye çıkardı İlginizi Çekebilir Ters şeritte ölüme böyle davetiye çıkardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bursa cep telefonu D-100 izmir kaza otomobil Üsküdar