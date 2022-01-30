Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu

Muş’ta iş yerinin önünde biriken karları temizleyen esnaf 6 katlı binanın çatısından kopan dev kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Merkez İstasyon Caddesi üzerinde çiğköfteci işletmeciliği yapan Çağatay Gülşen, iş yerinin önünü temizlediği sırada çatıdan kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu.

Çevredekilerin bağırması ve duyduğu gürültü üzerine ileriye doğru kaçan Gülşen, korku dolu anlar yaşadı.

Yaşadığı şok nedeniyle bir süre yerinden kıpırdayamayan Gülşen, ani refleksi sayesinde hastanelik olmaktan son anda kurtuldu.

“CAN HAVLİYLE KENDİMİ KALDIRIMA ATTIM”

Esnaf Çağatay Gülşen, yoğun kar yağışından dolayı iş yerinin önünü temizlerken 6 katlı apartmanın çatısında büyük bir gürültü duyduğunu ve çevredekilerin de bağırmasıyla saliselerle kurtulduğunu söyledi.

Can havliyle kendini kaldırıma attığını anlatan Gülşen, “Kar kütlesi tam üzerime düşüyordu. Düştüğü sırada kaçtım. Altında kalmış olsaydım büyük ihtimalle hayatta olmayacaktım. Allah kurtardı.

Kapının önünde kar temizliği yapıyordum. Dükkanın önünde bir metrelik kar kütlesi vardı.

O esnada büyük bir gürültü duydum ve kaçtım, şans eseriyle kurtuldum. Bayağı korktum. Çatıdan düşen kar kütlesi buzluydu. Yaklaşık 1 ton civarındaydı belki de daha fazlaydı” dedi.