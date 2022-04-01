Tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü, uyaranları tehdit etti!

Çekmeköy'de tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti. Çevre sakinlerinin cep telefonuyla görüntülediği saldırgan kimseye aldırmadı.

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Olay dün saat 01.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi, Şehit Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, S.G ve F.T sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G isimli erkek, kaldırımda oturan F.T’yi tekme tokat dövdü. Gördüğü şiddet sonrası F.T’nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı.

Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti. “Girin evinize yakarım burayı” diyen saldırgan kadına da “geç eve” diyerek vurmaya devam etti. Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı. F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu. (DHA)

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