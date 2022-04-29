Cerrahpaşa’da doktora saldıran sanığa tahliye

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı gerekçesiyle doktor Dursun Dorukhan Altınışık'a saldırdığı iddiasıyla yargılanan Selim Duman, ilk duruşmada tahliye edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Selim Duman SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçi doktor Dursun Dorukhan Altınışık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“MAĞDURUM”

Savunmasını yapan tutuklu sanık Selim Duman, şöyle konuştu:

“Öncelikle belirtmek isterim ki sağlık çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinin başarı ve çabasını takdir ediyoruz. Böyle bir olay nedeniyle mahkemeye çıkmaktan dolayı üzgünüm. Doktor beyi darp etmedim. Doktor beyle aynı bölümde çalışan Ceyda isimli doktor hanıma eşimi tedavi için götürüyordum.

Tedavi için aldığımız ilaç pahalı bir ilaçtı. Her ay bu ilaçtan almamız gerekiyordu. İlacın bir kısmını kullanıp bir kısmını atıyorduk. Ceyda isimli doktorla tartışmamızın sebebi, bu ilaçtan kalan kısmını geri almaktı. Ceyda isimli doktorla tartışmamız üzerine başhekim bizi şikayetçi Dorukhan Altınışık’a yönlendirdi.

Olay tarihinde doktor beyin odasına gittiğimizde sinirli bir hali vardı. Tahminime göre daha önce Ceyda isimli doktorla yaşadığımız tartışmadan kaynaklanıyordu. Eşim içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra ağlama sesi duydum. Ağlama sesiyle birlikte içeri girdim ve doktor beyin bana küfrettiğini duydum.

Doktor bana ‘Bir daha bu hastaneye girmeyeceksiniz, bu hastaneye bir daha gelmeyeceksiniz’ şeklinde sözler kullanarak üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumak durumunda kaldım. Bu olay nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum.”

“BOYNUMDAKİ ZİNCİRLE BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Şikayetçi doktor Dursun Dorukhan Altınışık olay günü hastaya bakması için Başhekim sekreterliğinden telefon geldiğini söyleyerek, “Hasta diğer doktor arkadaşımla tartışınca başhekimlikten bana yönlendirildi. Ben de Hipokrat yeminimden dolayı hastayı muayene odasına aldım. Hastaya yaptığım işlem acıyı önleyen işlemdi. Kesinlikle ağlatmaya, incitmeye yönelik bir şey değildi. Hastaya yaraları için alınan ilacı enjekte etmeye başladım. Buz acıyı hafifleten bir durum değildir, bu nedenle buz uygulaması yapmadım hastaya. İşlem ağrılı bir işlem olduğu için hasta tedavi sırasında hafif şekilde bağırdı. Ardından hemen odaya sanık girdi ve üstüme atladı. Arkamdaki cihaza kafamı çarptığım için 2-3 dakika bilincimi kaybettim. Sanık sedye üzerindeyken beni boğmaya ve yumruk atmaya başladı. Boynumdaki zincirle beni boğmaya çalıştı. Sanığın bana ‘Seni öldüreceğim, beni bırakın’ gibi sözler söylediğini duydum. 24 saat acilde gözlem altında kaldım. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

“SIRTIMDAKİ YARALARI SAYARKEN DALGA GEÇER GİBİ KONUŞMAYA BAŞLADI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Çiğdem Duman, hastaneye ilk gittiklerini kadın bir doktorla tedavi için aldıkları ilacın geri kalanını kendilerine vermelerini istedikleri için tartıştıklarını anlattı. Duman, 4 yıldır keloid rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, “Tedavim acılı bir işlem olduğu için eşim her zaman yanımda olur. Diğer doktorla tartıştığımız için başhekim tarafından doktor Dursun beye yönlendirildik. Dursun beyin odasına girdiğimizde bize direkt diğer doktora neden bağırdığımızı sordu. Eşimi dışarı aldılar. Muayene öncesinde doktorun ellerinin ve çenesinin titrediğini gördüm. Doktor bey sırtımdaki yaraları sayarken dalga geçer gibi konuşmaya başladı. Normalde tedavim acılı olduğu için öncesinde buz tedavisi uygulanırdı. Doktor bey direkt ilacı enjekte etmeye başladı. Sinirden elleri titrediği için uygulama sırasında canım yanmaya başladı. Doktordan bana buzlu tedavi uygulamasını istedim, oda kendisinin buz tedavisini uygulamadığını söyledi. Tedavi sırasında bana ‘Bu hastaneye bir daha gelmeyeceksiniz’ dedi. Ben de sözlerinden ve canım acıdığı için iğneyi yapmamasını söyledim. Bu sırada eşim içeri girdi ve doktor eşime küfretmeye başladı. Ardından içeriye 3 kişi gelerek eşime saldırdılar. Ben sinir krizi geçirip baygınlık geçirdim. Bizim doktora herhangi bir saygısızlığımız olmadı. 4 yıldır bu tedaviyi görüyorum ilk defa canım acımıyor. Ben canım acıdığı için değil, tehdit ve alaycı davranıldığı için tedaviyi bırakmak istedim” şeklinde konuştu.

Mahkeme sanık Selim Duman’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi. Mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Kararın açıklanmasının ardından eşinin tahliye olduğunu öğrenen Çiğdem Duman duruşma salonu önünde gözyaşlarını tutamadı.

“YANLIŞ ANLAŞILMALAR DÜZELDİĞİ İÇİN ŞU AN ÇOK MUTLUYUM”

Duruşma sonrasında adliye önündeki meydanda açıklama yapan sanığın eşi Çiğdem Duman, “Eşim 63 gündür cezaevindeydi. Allah’a şükürler olsun adalet yerini buldu. Şu an çok mutluyuz. Basın mensuplarının eşiniz doktorlara saldırdı mı sorusuna Çiğdem, “Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten adalet yerini buldu. Bugün de tahliyesine karar verildi. Haksız, yanlış anlaşılmalar düzeldiği için şu an çok mutluyum” dedi.

“DOKTORLARA YAPILAN ŞİDDETİ HEPİMİZ KINIYORUZ”

Sanığın kardeşi Recep Duman, “Doktorlara yapılan şiddeti hepimiz kınıyoruz. Doktorlara saygımız sonsuz. Pandemi sürecinde onların yaptıkları, bize hayat vermeleri zaten hepimiz için bir onur kaynağı. Fakat doktorluk adı altında bu insanlar ve doktorlar suiistimal ediliyor, şiddet görüyor adı altında bunu kullanarak insanlara yaptırımda bulunmaları çok acı verici bir şey. Biz bunu kınıyoruz. Çok şükür masumiyetimiz anlaşıldı. Abim bugün tahliye oldu” diye konuştu.

Sanık avukatı Yunus Kaya, “25 Şubat 2022 tarihinden itibaren müvekkilim yaklaşık olarak 63-64 gündür tutuklu bulunmaktaydı. Olayın tamamen basına farklı olarak yansıtılmış olmasından sebeple tutuklu bulunmaktaydı. Bugün tahliyesine karar verildi. Mutluyuz. Olay şu şekilde gerçekleşiyor, Tamamen o acının hastalığın vermiş olduğu acıdan kaynaklı olarak müvekkilin eşi ağlıyor, devamında bir arbede yaşanıyor ve olay bu şekilde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümünde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık’ın, Selim Duman’ın eşi Çiğdem’in tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Selim Duman’ın doktoru darp ettiği, bunun üzerine doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli Duman’ın, Doktor Dursun Dorukhan Altınışık’ın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüpheli Duman’ın suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, “Basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı