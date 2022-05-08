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Cesetleri çığ altından 5 ay sonra çıkarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlı'nın cansız bedeni bulundu.

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Cesetleri çığ altından 5 ay sonra çıkarıldı

12 Ocak’ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd'in üzerine çığ düştü.

5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan 3 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi. (İHA)

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