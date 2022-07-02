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Çeşme’de kamusal alanlarda çadır yasağı

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, kamusal alanlarda, plajlarda, park ve bahçelerde çadır kurulamayacak ve karavan konulamayacak. 

Yayınlanma: 14:58 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Çeşme’de kamusal alanlarda çadır yasağı

Çeşme Belediyesi encümeni, Çeşme Kaymakamlığından gelen çadır kurma ve karavan yasağı talebini görüştü.

Buna göre Çeşme ilçesi sınırları içindeki plajlarda, kamusal alanlarda, park ve bahçelerde, çadır, karavan ve benzeri geçici konaklama yeri kurulmaması doğrultusunda karar alındı.

Kararın uygulanmaya başlandığı öğrenildi. (İHA)

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