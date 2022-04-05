Cezaevinden izinli çıktı, aile katliamı yaptı

Elazığ'da hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan F.A., evine gittiği kayınvalidesini, baldızını ve baldızının 10 yaşındaki oğlunu öldürdü.

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Olay, Sarayatik Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. F.A. şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Cinnet geçirdiği iddia edilen F.A. belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdırdı.

10 YAŞINDAKİ ALİ TAYYİP HASTANEDE CAN VERDİ

Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan bir çocuk ağır yaralandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun, katilin baldızının 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ olduğu öğrenildi.

Eşinin ailesinden üç kişiyi öldürdükten sonra kaçan Fırat A.’nın bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. (İHA-DHA)