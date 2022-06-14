Cezaevinden izinli çıktı, sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa’da cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan Mehmet Şahap, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi’nde yaşandı. Daha önce işlediği bir suç nedeniyle girdiği cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Şahap, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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