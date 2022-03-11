CHP’li başkan hükümet konağı inşaatını mühürledi…

Kırşehir'de 2017 yılında hükümet konağı olarak yapımına başlanan ancak daha sonra yurt yapılmasına karar verilen binanın inşaatını CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mühürledi.

İsmail AKDUMAN

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Kentin merkezindeki eski hükümet konağı yıkılarak yerine 2017 yılında yeni bir bina yapımına başlandı.

Kırşehir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen ve 29 milyon 452 lira bedelle özel bir firmanın yapımını üstlendiği inşaat 2020 yılında tamamlanacaktı.

Ancak 2018 yılında ödeneklerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatta çalışmalar yavaşlarken 2019 yılında tamamen durdu.

2020 yılında teslim edilmesi gereken ancak temel düzeyinde bekletilen binanın yapımı kaynak yetersizliğinden durdurulunca, Kırşehir Valiliği geçen yıl haziran ayında inşaatın yurt yapılmak üzere KYK’ya devredildiğini açıkladı. Buna rağmen inşaata bir çivi dahi çakılmadı.

AKP İl Başkanı Seher Ünsal ise yaptığı açıklamalarda binanın hükümet konağını olacağını söylediğini ancak binanın yurt olarak yapılacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ekicioğlu, inşaatı mühürledi.

İNŞAAT ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Gelecek Partisi İl Başkanı Uğur Şener, STK’lar ve çok sayıda vatandaş inşaata giderek basın açıklaması yaptı.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, binanın yurda dönüştürülmesinin imar mevzuatına aykırı olduğunu ve plan tadilatı düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne ruhsat ile ilgili yazılı talepte bulunduk bizde ruhsat yok dediler. İl Müdürlerinin keyfi uygulamaları, yasalar üzerinde kendilerini görmeleri Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir davranış biçimi. Kendini kraldan çok kralcı zannedenler bir gün bu halka hesap vermek zorundadır. Burada belediyeyi yok sayarak hukuksuz bir şekilde iş çevirerek Kırşehir’i cezalandırmaya çalışıyorlar ama Kırşehir bu duruşunu hiç bozmayacak. Denetimin belediyede olduğu bir bina ilgili gereken evrakları belediye ile paylaşmayan ilgili kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

“BURASI NEDEN YURT OLARAK KALDI AÇIKLANSIN”

CHP Milletvekili Metin İlhan ise “Kırşehir’in yüzde 99’u burasının hükümet konağı olmasını istiyor. Merkezde kız yurdu olur mu arkadaşlar? Kız yurduna ihtiyaç varsa bir sürü yer var. Belediyenin arazileri de var, verilir. Seher Ünsal burasının neden kız yurdu olarak kaldığını açıklasın ve Kırşehirlilerden özür dilesin. Diyorlar ki, yaparsa AK Parti yapar ama AK Parti sadece zam yapar. Elektriğe zam yapar, mazota zam yapar, gübreye zam yapar” diye konuştu. Kırşehir üzerinde oynanan oyunlar olduğunu belirten İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen de, söz konusu binanın neden yurda çevrildiğini, kimlere verileceğini ve devletin buradaki zararın kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler daha sonra adliyeye giderek hükümet konağı ile ilgili resmi evrakları Kırşehir Belediyesi ile paylaşmayan kurum amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekicioğlu adliye önünde yaptığı konuşmada, “Plan tadilatı yapılmayan ve ruhsatı mevzuata aykırı şekilde yapılan işi mühürleme kararı aldık. Ayrıca yasaya aykırı şekilde bu işlemleri yapan arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma izni verilir ya da verilmez ama tarihe bir not düşmek için suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da Kırşehir halkının çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Kim ne düşünürse düşünsün halkın düşüncelerinin önüne kimse geçemez” ifadelerini kullandı.

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