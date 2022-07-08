CHP’li Karalar: Belediyede en düşük ücret, 7 bin 100 lira olacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, işçilerle bayramlaşmada en düşük maaşın sosyal haklarla birlikte 7 bin 100 lira olacağı müjdesini verdi.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, işçilerle bayramlaşma da en düşük maaşın sosyal haklarla birlikte 7 bin 100 lira olacağı müjdesini verdi.

Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımıza her geçen gün daha fazla hizmet etmek ve kentimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın Adana'ya, ülkemize ve dünyaya huzur, sağlık, barış ve nice güzellikler getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arife günü ASKİ şantiyesinde işçilerle bayramlaştı. Ardından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda Büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda da bürokratlar ve memurlarla bayramlaştı.

EN DÜŞÜK ÜCRET SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE 7 BİN 100 LİRA

Konuşmalarında Adana için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Karalar, KHK'lı çalışanlara verilecek ücretle ilgili de açıklama yaptı. Türkiye'de asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücretin net 6 bin lira olacağını, sosyal haklarla birlikte bu rakamın 7 bin 100 liraya çıkacağını söyledi.