Corona virüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinden 2 yıl önce İstanbul'da yaşayan oğlunun yanına giden 90 yaşındaki Mehmet Çakır, corona virüsten yaşamını yitirirken, kısıtlamalar nedeniyle Kilyos'ta toprağa verildi. Çakırın mezarı, İstanbul'dan memleketi Karasu'ya taşındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karasu’ya bağlı Ortaköy Mahallesinda oturan Mehmet Çakır, 2 yıl önce İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan oğlunun yanına gitti. Burada corona virüse yakalanan Çakır, 2 Nisan 2020’de yaşamını yitirdi.

Kısıtlamalar nedeniyle Çakırın cenazesi, memleketine götürülemeyince Kilyosta toprağa verildi. Ailesinin girişimleri sonucu Mehmet Çakırın mezarı, 2 yıl sonra memleketi Karasu’ya taşındı. Ortaköy Fatih Camisinde kılınan namazın ardından Çakırın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Çakırın oğlu Halil Çakır, özel hastanede tedavi gören babasının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, İstanbul’dan corona virüs nedeniyle cenazesini buraya getiremedik. Geçici olarak Kilyos’a koyduk ama buraya getirmeyi çok istedik. Cenazesini buraya getirmeyi uygun bulduk, kendi toprakları. Tüm sevdikleri, tüm sevenleri burada dedi. DHA

İlginizi Çekebilir Şehitlerinin mezarına yarım asır sonra kavuştular