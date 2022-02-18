Denizli Valisi coronaya yakalandı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya paylaşımında corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda corona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Atik paylaşımında aşılarını zamanında yaptırdığını belirterek, “Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.
Atik'in bugün Denizli'de olacak Tarım ve Oran Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarım sektörü temsilcileri ile yapacağı toplantıya katılamayacağı öğrenildi.