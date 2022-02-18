Abone Ol

Denizli Valisi coronaya yakalandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya paylaşımında corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Selami AYDIN
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Denizli Valisi coronaya yakalandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda corona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Atik paylaşımında aşılarını zamanında yaptırdığını belirterek, “Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.

Atik'in bugün Denizli'de olacak Tarım ve Oran Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarım sektörü temsilcileri ile yapacağı toplantıya katılamayacağı öğrenildi.

Bakan Murat Kurum'un Covid-19 testi pozitif çıktı İlginizi Çekebilir Bakan Murat Kurum'un Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Covid-19 testi pozitif çıktı İlginizi Çekebilir ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Covid-19 testi pozitif çıktı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster