Depremde yıkılan apartmanda kolon kesildiği iddiasına ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

İzmir depreminde yıkılan, 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Bloğu'nun zemin katında, kolon kestiği iddia edilen zincir markete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Zincir marketin bağlı olduğu şirket ve ana davada tutuklu yargılanan marketin mülk sahibi Mustafa Yılmaz (59) hakkında, kolon kesme soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2’si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1’i tutuklu 10 sanığın yargılanmalarına devam ederken, geçen yıl kasım ayında görülen celsede mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu zincir market şirketi ve ana davada tutuklu yargılanan sanık Mustafa Yılmaz hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yürütülen soruşturmayı tamamladı.

SOMUT DELİLE RASTLANMADI

Soruşturmada istenen bilirkişi raporunda taşıyıcı betonarme kolon elemanlarında kesme veya tıraşlanma olduğuna dair herhangi bir tespit yapılamadığı, yıkılan yapının temel seviyesinde yapılan ölçümlere göre zemin kat kolon-perde elemanların sayı ve ebatlarının onaylı betonarme projesinde gösterilen kolon-perde sayı ve ebatlarıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Binanın yıkılmasında zemin katta kesilmiş veya tıraşlanmış bir eksik elemandan kaynaklı durum olmadığı da bilirkişi raporunda yer aldı. Toplanan deliller ışığında iddia edildiği gibi kolonların kesildiğine ve traşlandığına dair somut bir tespit yapılamadığı vurgulandı.

Zincir marketin çıkış kapılarının ise depremde ölüm ve yaralanma olayıyla illiyet (nedensellik) bağının bulunmadığı, bu konuda kimseye kusur bulunamayacağının altı çizildi. Soruşturmada zincir market şirketi ve tutuklu sanık Mustafa Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. (DHA)