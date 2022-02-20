Devriye atan jandarma ekiplerine taşlı saldırı

Şanlıurfa’da iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede devriye atan jandarma ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre olay, dün Suruç ilçesine bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi’nde yaşandı. Önceki hafta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Osman Toraman hayatını kaybetti. Kavganın ardından yeni bir kavganın yaşanmaması için yaklaşık 1 haftadır bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, mahalledeki bazı kişilerin saldırısına uğradı. Taş ve sopaların kullanıldığı saldırıda jandarmaya ait araçlar zarar gördü.

Suruç Cumhuriyet Savcılığı, “soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi” ve “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi ile “adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi” açısından soruşturmanın jandarma aracılığıyla değil, polis aracılığıyla yürütülmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir İntihar girişiminde hem kendini hem de jandarmayı vurdu