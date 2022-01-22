Diyarbakır’da buzlanan yol ve kaldırımlarda düşen 222 kişi hastanelik oldu

Diyarbakır'da, 49 yılın en etkili kar yağışıyla 3 günde buz pistine dönen yol ve kaldırımlarda kayarak düşen 222 kişi, hastanelere başvurdu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi ve İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, "Şu ana kadar kırıklar nedeniyle 200'ün üzerinde hastanelerin acillerine başvuru yapılmıştır" dedi.

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Kentte, 18 Ocak’ta başlayan kar yağışı sonrası kaldırım ve yollar, buz pistine dönüştü. Son 3 günde cadde ve kaldırımlarda kayarak düşen 222 kişi, hastanelik oldu.

Kayganlaşan yollarda düşerek yaralanmalar nedeniyle 37 kişi Dicle Üniversitesi Hastanesine, 185 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Trafik kazasında yaralanan 15 kişi de tedavi için Dicle Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

“200’DEN FAZLA KİŞİDE KIRIK VAR”

TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, “Çalışma zorunluluğu olanlar başta olmak üzere birçok kişi dışarı çıkıyor. Çoğu insan kendi aracıyla çıkamıyor. Hem araçlardan kaynaklı hem de yayaların kaldırımlardan düşmesi sonucu yaralanmalar çok sayıda olmuştur. Şu ana kadar 200’ün üzerinde kırıklar nedeniyle hastanelerin acillerine başvuru yapılmıştır” dedi. DHA

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